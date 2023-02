Moskee Meulebeke zamelt hulpgoederen en geld in voor slachtoffers aardbeving

Op het eerste vrijdaggebed na de ramp kwamen in de moskee van Meulebeke heel wat gelovigen samen om te bidden en om geld in te zamelen voor de slachtoffers. In Meulebeke leeft de grootste Turkse gemeenschap van West-Vlaanderen.

Daniel Schonewille, Moskee Meulebeke: "Bij ons is het zo dat als je een mens helpt, is het alsof je iedereen helpt. En ik denk dat iedereen hier mee bezig is, elke moslim is hier mee bezig. Het raakt ons allemaal, deze gebeurtenis, ik denk dat dat wel iets menselijk is. Het doet pijn zoiets."

De leden van de moskee hebben kledij en andere goederen ingezameld maar omdat het te lang duurt vooraleer alles in de getroffen gebieden geraakt, wordt nu geld ingezameld, ook nog de komende weken.