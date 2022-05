'Most wanted' Oostendenaar opgepakt in Dominicaanse Republiek

Een Oostendenaar van 52, die in Roemenië op de lijst van ‘Most Wanted’ van de politie stond, is gevat en opgepakt in de Dominicaanse Republiek.

Emmanuel R. was in ons land bekend voor oplichting en fraude, maar vluchtte vele jaren geleden het land uit. Uiteindelijk belandde hij in Roemenië, waar hij via China grondstoffen kocht om er synthetische drugs mee te produceren. Het zou gaan om 11 ton aan xtc-pillen, met een straatwaarde van 60 miljoen euro. Emmanuel R. werd in 2013 in Roemenië opgepakt, maar kon uiteindelijk toch het land verlaten. Hij vluchtte naar de Dominicaanse Republiek. Daar is hij nu, dankzij de samenwerking met de lokale politie, opgepakt. Intussen is hij uitgeleverd aan Roemenië.