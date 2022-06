Motards nemen slachtoffers overstromingen mee op plezierrit

Enkele West-Vlaamse motorrijders hebben slachtoffers van de watersnood in Wallonië vorig jaar, een hart onder de riem gestoken. Ze deden getroffen kinderen een plezier met een rondrit op de motor.

Motard Jacky Redey, afkomstig uit Koksijde maar nu woonachtig in Kortrijk, kon een tiental motorrijders uit de ruime regio van Kortrijk, Brugge, Gent en Erpe-Mere warm maken voor een tocht van 250 km naar Trooz bij Luik.

De bedoeling was een rondrit te maken met kinderen en ook met ouders van zwaar getroffen gezinnen door de overstromingen, nu bijna één jaar geleden. De groep van een tiental motards kwam op zaterdag 25 juni samen in Wetteren waarna de tocht naar Luik in groep werd aangevat.

Nog veel schade

“We waren zeer onder de indruk van de schade aan de woningen en wegen die nog altijd niet volledig hersteld zijn”, zegt initiatiefnemer Jacky. “We reden een viertal rondjes in de streek met een veertigtal kinderen en zelfs ouders die mee wilden rijden, kregen een zitje achteraan op een motor."

Voor de kinderen werd het een onvergetelijke namiddag. Het initiatief van de motards werd door de deelnemers en door de plaatselijke brandweer op een warm en hartelijk applaus onthaald. In de late namiddag werd de terugtocht van 250 km opnieuw aangevat.