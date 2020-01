Motie voor behoud materniteit

CD&V Torhout dient op de volgende gemeenteraad een motie in voor het behoud van de materniteit in de stad. De partij wil een duidelijk signaal geven aan federaal minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Met het schrijven wil CD&V haar ongenoegen uiten over de plannen die voorliggen. Volgens een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zouden 17 kleinere kraamafdelingen, waar minder dan 557 baby’s per jaar bevallen, hun deuren moeten sluiten. Omdat ze verlieslatend zijn en dus niet kostenefficiënt. In onze provincie gaat het om ziekenhuizen in Knokke, Menen, Oostende, Tielt en Torhout.

466 bevallingen in 2019

CD&V Torhout wil geen afbouw van de nabije basiszorg. In de Torhoutse campus van AZ Delta zijn vorig jaar 466 baby’s geboren, en dat zijn er meer dan in 2018. Volgens de partij zorgt het rapport voor heel wat onzekerheid bij patiënten en werknemers van het ziekenhuis. Tot slot looft CD&V Torhout het standpunt van de AZ-Deltagroep, die geen zin heeft om de kraamafdelingen te sluiten.

Materniteit cruciale schakel in kleiner ziekenhuis

CD&V ziet een materniteit niet als een losstaand gegeven, maar als een volwaardig deel van de ziekenhuisactiviteiten, gelinkt aan andere diensten zoals pediatrie en neus-keel-oor. “Daarnaast mogen we niet vergeten dat de gynaecologen ook andere activiteiten in het ziekenhuis uitvoeren zoals oncologie, chirurgie en preventieve geneeskunde. Het sluiten van een materniteit zou dus veeleer een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken waardoor de totale nabije basiszorg in het gedrang komt," zegt Pieter Billiet , voorzitter van CD&V Torhout.

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 27 januari, CD&V hoopt dat alle partijen de motie zullen onderschrijven.

