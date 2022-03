Motorbende verdacht van productie synthetische drugs, ook actief in West-Vlaanderen

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van de grootschalige productie van synthetische drugs. De bende was onder andere actief in West-Vlaanderen. Twaalf verdachten werden voorgeleid voor de onderzoekersrechter in Oudenaarde en onder...

In augustus 2021 werd in Geraardsbergen naar aanleiding van een brand in de tuin van een woning een grote hoeveelheid afval van chemische producten aangetroffen. Een eerste onderzoek bracht aan het licht dat het afval mogelijk afkomstig was van de productie van synthetische drugs.

Huiszoekingen in West-Vlaanderen

Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die zich vermoedelijk bezighield met de productie en verdeling van amfetamine. Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie op 22 februari 2022 voerde de politie simultaan zeventien huiszoekingen uit. Onder andere in Wingene, Oostende, Zonnebeke en Bredene. Er werd materiaal aangetroffen dat kan dienen voor de productie van synthetische drugs (chemische grondstoffen en materiaal voor de aanmaak van amfetamine) alsook materiaal voor het opzetten van een plantage.

Ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen waren er toen huiszoekingen. In totaal werden ook een hoeveelheid speed, meerdere vuurwapens waaronder een riotgun en jachtwapen met afgezaagde loop, stroomstootwapens en pepperspray aangetroffen. Daarbij werden meer dan 10.000 euro in cash en drie wagens in beslag genomen.

Twaalf verdachten in voorhechtenis

Bij de actie werden zestien verdachten aangetroffen, waarvan er elf voorgeleid werden bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die besliste om hen alle elf onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Het merendeel van de verdachten blijkt lid te zijn van dezelfde motorclub MC Peccatori.

Op 28 maart 2022 werd een bijkomende verdachte opgepakt in Ninove. Deze werd op 29 maart voor de onderzoeksrechter geleid, die betrokkene onder aanhoudingsmandaat plaatste. In totaal zijn er momenteel dus twaalf verdachten in voorhechtenis.