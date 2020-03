Motorblok brandt uit in Waregem

In Waregem is deze voormiddag het motorblok van een personenwagen volledig uitgebrand.

In de Desselgemseweg in Waregem is deze voormiddag het motorblok van een personenwagen volledig uitgebrand. De eigenaar van het voertuig was van plan het voertuig te verkopen. Deze voormiddag kwam een opkoper naar de wagen kijken, dus startte de verkoper de wagen nog even om te starten. Enkele ogenblikken daarna vatte het motorblok vuur.

Een buurtbewoner merkte de vlammen op en verwittigde de brandweer. Die was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat het motorblok volledig uitbrandde. Die snelle tussenkomst voorkwam wel dat het vuur kon overslaan naar de woning en een bestelwagen die net voor het getroffen voertuig op de oprit geparkeerd stond.