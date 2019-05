Motorcrosser uit De Haan gaat uit de bocht: jongen (13) in levensgevaar

Bij een motorcrosswedstrijd in de Deinse deelgemeente Wontergem zijn zondagnamiddag vier mensen gewond geraakt. Een 13-jarige toeschouwer uit Zelzate raakte levensgevaarlijk gewond. Dat bevestigt de politie van Deinze/Zulte/Lievegem.

Een motorcrosser uit De Haan ging tijdens de wedstrijd van de Motor Cross Liefhebbers Bond uit de bocht. De piloot raakte twee vrouwelijke toeschouwers en ook een jongen van 13 jaar uit Zelzate. "Aanvankelijk werd hij zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar enige tijd later kregen wij het bericht dat de jongen in levensgevaar was", zegt de woordvoerster van de politiezone Deinze-Zulte/Lievegem.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt verder onderzocht. Volgens het parket treft de organisatie geen schuld. "Volgens het parket stond de jongen althans niet op een verkeerde plaats", aldus nog de woordvoerster van de politiezone. De wedstrijd kon inmiddels voortgaan.