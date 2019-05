Motorrijder (54) overlijdt na botsing tegen slagbomen

Bij een ernstig verkeersongeval in Brugge is donderdagavond een 54-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer kwam tegen de slagbomen van een brug terecht.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 21.30 uur op de Brugse Ring. De Boudewijnbrug was net opnieuw naar beneden, maar de slagbomen waren nog gesloten. Wellicht had de motorrijder dat niet opgemerkt, want hij kwam zwaar in botsing met de gesloten slagbomen. Het slachtoffer bezweek enkele uren later aan de inwendige bloedingen die hij bij de klap had opgelopen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse. Om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken, zullen de camerabeelden van het incident geanalyseerd worden.