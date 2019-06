Motorrijder (56) omgekomen in Lendelede

In Lendelede is zondagavond een 56-jarige motorrijder om het leven gekomen na een aanrijding met een personenwagen. De man was op slag dood. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

"Het ongeval vond zondagavond iets voor 22 uur plaats op de Rijksweg in Lendelede", zegt Thomas De Tavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. "Door de impact van het ongeval was het slachtoffer op slag dood." Het gaat om een man van 56 jaar uit Waregem.

De wagen die bij de aanrijding betrokken was, was erg beschadigd en er lagen heel wat brokstukken op de weg. De motor belandde in de grasberm. De Rijksweg was een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er is een verkeersdeskundige van het parket aangesteld om de oorzaak te onderzoeken.