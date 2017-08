Een dertiger, die zondagavond zwaargewond raakte bij een ongeval in Moorsele, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.

Dat meldt de Kortrijkse afdeling van het parket van West-Vlaanderen. De 38-jarige motorrijder kwam in de Warandestraat in aanrijding met een tractor, toen hij een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Er was geen sprake van overdreven snelheid. Volgens de verkeersdeskundige gebeurde het ongeval door een onoplettendheid. De dertiger werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later overleden.