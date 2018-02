Motorrijder gestraft voor 201km/u

Vorige maand werd hij aan een snelheid van 201 kilometer per uur geflitst in Lo-Reninge waar je maar 70 mag rijden. Hij krijgt een boete van 3.000 euro en moet zijn rijbewijs dik vier maanden inleveren. De politie kwam de man op het spoor na een oproep via sociale media. Hij gaf zichzelf aan.

De advocaat van de motorrijder gaf aan dat de man een zelfmoordpoging wilde ondernemen, maar dat hij zich bedacht. Als hij zijn rijbewijs terug wil zal hij testen moeten afleggen. Wie vragen heeft bij zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

