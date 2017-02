In Ingelmunster is afgelopen nacht een man om het leven gekomen nadat hij met zijn motorfiets tegen een muur reed.

Het ongeval gebeurde even na elf uur in de Handelstraat. De motorrijder kwam uit de Oudstrijdersstraat gereden en reed op de splitsing rechtdoor. Hij belandde tegen de zijgevel van textielbedrijf Bogatex. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man was op slag dood. Door de hevige klap stortte ook een deel van de muur in.