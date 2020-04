Motorrijder in levensgevaar na val in Knokke-Heist

Een vijftiger uit Knokke-Heist verkeert in levensgevaar na een valpartij met zijn gloednieuwe motor. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer was vrijdag op de terugweg van zijn werk.

Het ongeval gebeurde vrijdag in de vooravond op de Heistlaan in Knokke-Heist. Een vijftiger was met zijn splinternieuwe motor op weg naar huis, toen hij op een bepaald moment de controle over zijn voertuig verloor. Bij de valpartij liep het slachtoffer levensbedreigende verwondingen op.

De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Uit de eerste vaststellingen bleek dat bij het ongeval geen andere personen of voertuigen betrokken waren.