De motorrijder die gisteren betrokken was bij het zware ongeval in Pervijze, is overleden.

Het ongeluk gebeurde tijdens een toertocht voor motoren. Een motorfiets reed in de flank van een personenwagen. De auto ging over de kop en belandde op zijn dak in de gracht. De motorrijder, een man van 54 jaar uit Brugge, raakte heel zwaar gewond, en is nu aan zijn verwondingen overleden.