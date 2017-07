Op de ring rond Brugge is even na acht uur een zwaar ongeval gebeurd op het kruispunt van de Buiten Gentpoortvest en de Generaal Lemanlaan.

Een motorrijder van 41 jaar uit Brugge botste er met een vrachtwagen. De motorrijder was er bijzonder erg aan toe. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij intussen overleden. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer botste frontaal op een vrachtwagen die naar links afsloeg, waar dat niet mocht.