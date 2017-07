In Dudzele is in de vooravond een zwaar ongeval gebeurd.

Volgens de eerste informatie is daarbij iemand om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een weg naast de nieuwe snelweg A11.

Wat er precies is gebeurd, is voorlopig niet duidelijk. Een auto ligt in de gracht. Onder de auto ligt een motorfiets. De hulpdiensten zijn ter plekke. De weg is afgesloten voor alle verkeer.