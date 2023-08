Motorrijder sterft bij ongeval in Middelkerke

Een motorrijder is donderdagavond om het leven gekomen in Middelkerke. De man van 53 uit Oudenburg raakte in een bocht in de Kalkaertstraat de controle kwijt en kwam tegen een duiker terecht.

De man werd nog bij bewustzijn naar het ziekenhuis in Oostende gebracht. Zijn toestand was kritiek. Later is hij overleden aan zijn verwondingen. Het parket van West-Vlaanderen heeft geen verkeersdeskundige aangesteld, er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken, klinkt het. Ook eind juli stierf een motorrijder in Oostende na een ongeval.