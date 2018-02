Donderdagavond is een motorrijder op een bestelwagen gebotst op het kruispunt van de Knollestraat en de Julaenestraat. ...

De motorrijder reed in de richting van Eggewaartskapelle toen hij in botsing kwam met de bestelwagen die de weg dwarste. De motorrijder kwam zwaar ten val en werd verzorgd door de MUG-dienst vooraleer hij naar het ziekenhuis van Veurne werd overgebracht. Hij werd zwaargewond maar er is geen levensgevaar volgens de politie.