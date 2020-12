Motorrijder zwaargewond in Bissegem

Een Skoda Fabia die richting Bissegem-centrum reed en op weg was voor een familiebezoek iets verderop in de straat, besliste door de rij wachtende voertuigen om alsnog te keren en zich te parkeren. Tijdens het uitvoeren van dit manoeuvre, werd de Skoda ingehaald door motorrijder Wesley M., waardoor een botsing onvermijdelijk werd en de motorrijder zwaar ten val kwam. De motorrijder, die op slechts een boogscheut van het ongeval woont en wellicht onderweg was naar huis, kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend.

Zware verwondingen aan heup en been

“Ik kwam net met mijn dochters van de voetbaltraining en was onderweg naar huis, toen mijn moeder belde om te zeggen dat mijn broer een ongeval was overkomen. Toen ik vroeg waar dit ongeval gebeurd was, zag ik in de verte al de blauwe zwaailichten van de hulpdiensten. Mijn broer liep ernstige verwondingen op, vooral aan heup en been, maar was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht”, vertelt zijn broer, zelf woonachtig in Kortrijk. Na de botsing kwamen zowel de motor als de Skoda tegen een geparkeerde wagen terecht. Tijdens de vaststellingen was slechts beurtelings verkeer mogelijk in beide richtingen.

De bestuurder van de Skoda, geboren in 1992, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan.