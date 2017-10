Motorrijder zwaargewond na ongeval in Zeebrugge

Deze ochtend gebeurde op de Baron De Maerelaan in Zeebrugge een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een een motorrijder.

De bestuurder van de vrachtwagen wilde de industriezone opdraaien en kwam zo in botsing met de 27-jarige motorrijder.

De 27-jarige man uit Moorslede werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Zeno in Blankenberge, hij is buiten levensgevaar. Door het ongeval was er lichte verkeershinder, één rijstrook werd afgesloten.