Mountainbiker overlijdt op toertocht in Pittem

Vrijdagavond is een mountainbiker overleden bij een mountainbiketourtocht in Pittem, georganiseerd door de Bikedevils. De fietser werd onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren maar dat mocht niet baten.

Het ongeval gebeurde in de Boterstraat in Pittem, vlakbij de SInt-Jozefskliniek, tijdens een mountainbiketocht. Een man van 51 werd er plots onwel. Hij belde nog naar zijn vrouw, om te zeggen dat hij zich niet goed voelde. De echtgenote haastte zich naar de Sint-Jozefskliniek maar toen ze er aankwam, was haar man in elkaar gezakt. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. (lees verder onder de foto)

De avondtocht is eigenlijk een voorproefje van de eigenlijke mountainbiketocht, de Helletocht, op zondag. Of die nog zal doorgaan, is nog niet duidelijk.