An Mouton uit Brugge is zorgleerkracht van het jaar

Juf An Mouton van basisschool Het Palet in Brugge is verkozen tot zorgleerkracht van het jaar in West-Vlaanderen.

Een zorgleerkracht is een vertrouwenspersoon voor kinderen, en ze spelen een belangrijke rol in hun ontwikkeling. ’t Is een job die de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Juf An is vanmorgen in de bloemetjes gezet, de erkenning had ze helemaal niet verwacht.

An Mouton, zorgleerkracht van het jaar: "Ik ben ontroerd, omdat ik vind dat ik gewoon mijn job doe. Ik vind dat ik dat niet verdien, want ik ben maar een radertje in het geheel. Ik heb heel goeie collega’s, een heel goed team, een hele goeie directie. ’t Is eigenlijk voor hen allemaal." Een zorgleerkracht zorgt voor extra ondersteuning op school.

Juf An is al 15 jaar aan de slag in Het Palet in Brugge. Ze is verkozen uit meer dan 600 kandidaten. ’t Is een initiatief van uitgeverij Averbode. Jan Van der Auwera, uitgeverij Averbode: "In onze methodes moeten wij meer en meer aandacht besteden aan zorg en zorgmaterialen om zowel de leerkracht als de zorgleerkracht te ondersteunen. Op die manier zagen we dat die zorgleerkrachten heel belangrijk waren in een school, en almaar aan belang winnen. Denk maar aan het M-decreet, anderstalige nieuwkomers, taalzwakke en rekenzwakke kinderen op school, maar ook leerlingen met leervoorsprong. Die moeten allemaal een aparte begeleiding krijgen. En die zorgleerkrachten zorgen er in de luwte voor dat dat allemaal vlot verloopt."