Mowi wijdt nieuwe werknemers in via slimme technologie

Bij het visverwerkend bedrijf Mowi in Brugge is een innovatieve app voorgesteld.

Nieuwe medewerkers krijgen een virtuele rondleiding in het bedrijf. Daarmee kunnen ze van thuis uit de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften doornemen. Het gaat om een eenvoudige visuele en interactieve tool die voor iedereen vlot hanteerbaar is. Zo beleven ze hun eerste werkdag op een virtuele manier. Ze zien bijvoorbeeld waar ze hun badge moeten activeren als ze toekomen op het bedrijf. De gebruiker wordt af en toe getest en kan pas verder bij een juist antwoord.

De tool is ook handig omdat veel nieuwe medewerkers van buitenlandse origine zijn. De app is beschikbaar in zes talen en kan bekeken worden via de gsm, laptop en een virtual realitybril. De app is ontwikkeld door SBM en Play It Safe. Op termijn zal Mowi het platform ook gebruiken voor andere toepassingen, zoals opleiding.