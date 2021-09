MR-voorzitter Bouchez bezoekt Afghaanse vrouwen in Ieper

De vrouwen kregen, samen met enkele kinderen, onderdak in Menin Gate Hostel vlak bij de Menenpoort. Bouchez werd in Ieper begroet door burgemeester Emmily Talpe en Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede. Jennie hoopt dat de vrouwen, die ondertussen Nederlands aan het leren zijn, samen zullen kunnen blijven, eens ze naar een opvangcentrum voor vluchtelingen worden overgebracht. Maar dat is momenteel erg onzeker, omdat b.v. het opvangcentrum in Poelkapelle geen plaats heeft voor zo'n groep. Of Bouchez hier voor een oplossing kan zorgen, is nog niet duidelijk.