The Mud Soldier vestigt aandacht op Slag bij Passendale

Op Trafalgar Square in Londen staat sinds vanochtend het standbeeld "The Mud Soldier", een zandsculptuur gemaakt met zand en modder uit Flanders Fields.

Het stelt een zwaar ontmoedigde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog voor. Het beeld, een initiatief van Toerisme Vlaanderen, moet de Britten warm maken voor de officiële herdenking van de Slag bij Passendale, die zondag en maandag zal plaatsvinden. "The Mud Soldier" wordt beregend. Over enkele dagen zal er slechts een beetje modder overblijven van de zandsculptuur.

Nederlandse zussen

Damian en Kilian Van der Velden, twee Nederlandse zussen, hebben het standbeeld gemaakt. "Dat beregenen is om de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van de soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog uit te beelden", zo zegt Kilian Van der Velden. "Het symboliseert ook de ontbering die de soldaten buiten de gevechten om hadden met de aanhoudende regen tijdens de honderd dagen van de Slag."

"De Slag van Passendale was zowel voor Groot-Brittannië als voor Vlaanderen erg betekenisvol. En we willen aan een hedendaags publiek uitleggen hoeveel leed er toen geleden is en dat doet 'The Mud Soldier'", legt Lea Winkeler, projectleider 100 Jaar Groote Oorlog bij Toerisme Vlaanderen, uit.