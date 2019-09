MUG-heli brengt motorrijder naar ziekenhuis

In een bocht langs de Steendamstraat - een landelijke weg in Alveringem - botsten de twee voertuigen op elkaar. De wagen werd aan de kant van de bestuurster zwaar beschadigd door de aanrijding. Erger was het gesteld met de motorrijder. Hij werd in de gracht gekatapulteerd en kwam onder zijn motor terecht. Hij werd na verzorging ter plaatse met de MUG-heli naar het ziekenhuis van Veurne overgevlogen. De motorrijder bleef bij bewustzijn maar klaagde over pijn op de borst en het bovenlichaam. De motor en de wagen werden na de vaststellingen van de politie allebei getakeld.