MUG-heli krijgt 17.000 euro en kan weer enkele maanden vliegen

De MUG-helikopter heeft een schenking gekregen van 17.000 euro van het crematorium in Brugge. Daarmee is de werking van de heli in West-Vlaanderen weer even verzekerd.

Het crematorium van Brugge, een publiek-private samenwerking tussen uitvaartspecialist DELA en Stad Brugge, laat edelmetalen en andere metalen als titanium of staal die na crematie overblijven, over aan een gespecialiseerd bedrijf. DELA en Stad Brugge schenken de integrale opbrengst daarvan elk jaar aan een goed doel uit de regio. Dit jaar is dat de vzw MUG-heli. Haar toestel vliegt uit vanuit zijn standplaats in AZ Sint-Jan Brugge, en kan jaarlijks tientallen mensenlevens redden in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en zelfs Zeeland.

Die 17.000 euro is goed voor enkele maanden brandstof. Maar eigenlijk is er jaarlijks 800.000 euro nodig. Dokter Nicolas Müller (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening): “Het in de lucht houden van onze helikopter kost ons elk jaar ruim 800.000 euro. Giften zoals deze van DELA en Stad Brugge zijn dus meer dan welkom. Met de steun kunnen we een deel van onze brandstof betalen en onze medische apparatuur onderhouden.”

De West-Vlaamse MUG-heli voert zo’n 700 interventies uit op jaarbasis. Daarbij worden gemiddeld 40 levens per jaar gered. Toch is de financiering ervan al jaren een heikel punt. Het instituut dat de MUG-heli uitbaat moet een beroep doen op de provincie, lokale besturen, sponsors en inzamelacties om geld bij elkaar te krijgen.