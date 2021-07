MUG-heli landt op lege strook van parking in Koksijde

Vrijdagavond werd er bijstand gevraagd van een MUG-dienst voor een dringende interventie in het centrum van Koksijde. Omdat het niet mogelijk was om in de nabijheid van de ziekenwagen te landen, zette de heli zich wat verder neer op een parking.

De MUG-dienst van AZ-West was vrijdagavond niet beschikbaar. Daarom werd de MUG-heli vanuit Brugge uitgestuurd ter hoogte van de Zouavenlaan. Omdat het niet mogelijk was om in de nabijheid van de ziekenwagen te landen zette de heli zich wat verder neer op een lege strook parking in de Professer Blanchardlaan.

De patient werd in de ziekenwagen naar de landingsplaats gereden waar de MUG-dokter de nodige zorgen toediende alvorens de ziekenwagen naar het AZ-West in Veurne kon vertrekken. De politie sloot voor de veiligheid met hun dienstwagen de twee straten naar de parking af en enkele wagens die op de parking wilden vertrekken moesten even wachten tot de heli opnieuw was opgestegen.

Even later werd de MUG-dokter, die de patient in de ambulance begeleidde opgehaald door de heli aan het ziekenhuis in Veurne. De interventie werd druk gevold door toegesnelde toeristen.