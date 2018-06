Multicultureel dineren in stadstuin van slotklooster

Potjebuur houdt in dat buren voor elkaar koken en elkaar beter leren kennen. Het project krijgt steeds meer weerklank in West-Vlaanderen. Ter gelegenheid van haar tiende verjaardag stelden de Zusters Ongeschoeide Karmelietessen de binnentuin van hun slotklooster open. Bezoekers konden er eten in de grote stadstuin. Een unieke belevenis, want het klooster wordt normaal niet voor publiek opengesteld.

Maar het klooster is niet de enige plaats waar er gegeten kan worden. De buurt van de Brugsesteenweg in Kortrijk maakt van Potjebuur een echt buurtfeest en omdat het samenviel met het Suikerfeest van de Moslimgemeenschap vormde het de ideale gelegenheid om te proeven van gerechten uit verschillende culturen.