Multicultureel ontmoetingscentrum geopend in Brugge

In Brugge is een multicultureel ontmoetingscentrum geopend. Het OCMW en vzw Wieder, de vereniging voor mensen met minder kansen, organiseren er ontmoetingen voor vrouwen en jongeren die maatschappelijk geïsoleerd zijn.

Schepen Pablo Annys “We organiseren hier voortaan ontmoetingen voor vrouwen en jongeren die als nieuwkomer maatschappelijk geïsoleerd zijn. Het initiatief is gegroeid sinds de asielcrisis in 2015. Bij OCMW Brugge stelden we vast dat heel wat jongeren uit het lokaal opvanginitiatief, de weg naar reguliere hulpverlening niet zomaar vonden. Beperkte taalkennis en drempelvrees zijn de voornaamste oorzaken.”

Wie de taal van een land niet of niet goed spreekt, ervaart dus een extra rem bij hulpvragen. Die rem blijkt het grootst bij jongeren in het Lokaal opvanginitiatief (LOI) en bij vrouwen die in het kader van gezinshereniging naar België komen.

Deze mensen leven erg geïsoleerd en hebben nood aan persoonlijke omkadering en begeleiding”, gaat schepen Annys verder. “OCMW Brugge en vzw Wieder slaan daarom de handen in elkaar voor BBFF: Bruges Best Friends Forever. Dit ontmoetingshuis is er een eerste concreet resultaat van. We gaan hier ontmoetingen organiseren, activiteiten op poten zetten en nieuwkomers, specifiek vrouwen en jongeren, stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving.”