Multiwinkels dan toch open voor essentiële producten

De multiwinkels mogen nu toch open voor de verkoop van essentiële producten zoals dierenvoeding, tuingerief (maar geen meubelen), elektriciteit of sanitair. Afdelingen met niet-essentiële producten zoals speelgoed, textiel en multimedia moeten afgesloten worden.

De beslissing komt er na overleg en in samenwerking met gouverneur Carl Decaluwe.

Kleinste zaken eerst

Supra Bazar liet al weten dat het zaterdagmiddag als eerste de vestiging in Harelbeke heropent. Dat is één van de kleinste zaken qua oppervlakte, waardoor er ook minder aanpassingen moeten gebeuren om aan de regels te voldoen. De winkel in Hulste volgt zo snel mogelijk. De grotere winkels in Gullegem, Tielt en Lovendegem openen maandag volgens de gewone openingsuren.

