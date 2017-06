De prostitutie zien we dus steeds minder in West-Vlaanderen, leren we uit het prostitutiedossier van de Krant van West-Vlaanderen. Maar ze verdwijnt natuurlijk niet.

Het verschuift naar het internet, of op plaatsen waar je het niet zou vermoeden. Zoals in een gewoon huis in een woonwijk bijvoorbeeld. In Waregem is er zo’n privéhuis, en daar konden we praten met Murielle. Van een klassieke bar wil ze niet weten en alleen werken via het internet vindt ze te gevaarlijk. In een anonieme villa is het voor haar vooral veilig. Bijna niemand weet welk werk ze uitoefent, maar ze heeft er zelf voor gekozen.