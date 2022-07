Musea Brugge aangeduid als nieuwe cultureel-erfgoedinstelling

Musea Brugge is aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling, vanwege haar collectie en werking op internationaal niveau. Dat heeft de Vlaamse Regering gisteren goedgekeurd. Musea Brugge is daarmee de derde aangeduide instelling, na M HKA en KMSKA.

In december 2021 nam de Vlaamse Regering de beslissing om Musea Brugge als een van de kandidaten te selecteren. Een internationale aanduidingscommissie, voorgezeten door professor Kunstgeschiedenis Barbara Baert, beoordeelde de aanvraagdossiers van de kandidaten. Ze adviseerde om Musea Brugge aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Daarbij prees ze onder meer de museumcollectie, de internationale uitstraling en het collectie- en publieksbeleid.

Gisteren besliste de Vlaamse Regering Musea Brugge aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Vandaag overhandigde minister van Cultuur Jan Jambon het aanduidingscertificaat aan de directie van Musea Brugge, tijdens een persmoment in het Arentshuis, één van de 13 locaties van Musea Brugge.

"Ongelooflijke eer"

“Het is een ongelooflijke eer voor Brugge en toont aan hoe belangrijk de Brugse musea zijn voor Brugge, maar ook voor Vlaanderen en zelfs de wereld. Met een wereldvermaarde collectie, fenomenale historische gebouwen en een bezoekersaantal van - in een niet-coronajaar- bijna 900.000 mensen van over de hele wereld staan onze musea er, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock beaamt dat: “We zijn zeer blij dat we de internationale commissie hebben weten te overtuigen van het sterke verhaal dat we met Musea Brugge aan het schrijven zijn. Een verhaal dat gebaseerd is op een zeer grote en rijke culturele erfenis.”

Derde museum in de lijst

Eerder werden M HKA en KMSKA automatisch aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling volgens het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet van 2017. Nu vervoegt Musea Brugge als derde museum deze lijst.