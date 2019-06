Musea Brugge is Vlaamse Primitief rijker

In Brugge is een zeldzaam paneelschilderij aangekomen van een navolger van Jan Van Eyck.

Het is meteen een belangrijke versterking van de kerncollectie Vlaamse Primitieven van de Brugse musea. Tot nu toe bevond het werk zich in particulier bezit in het Verenigd Koninkrijk. “Het is zeer zeldzaam en tijdens mijn kunsthistorische loopbaan nog nooit gebeurd dat een schilderij dat rechtstreeks gelinkt kan worden aan de werkplaats van Jan van Eyck plots beschikbaar werd", zegt Till-Holger Borchert, de directeur van Musea Brugge. Het werk zal voorgesteld worden tijdens het Van Eyck-jaar in 2020.

Werkplaats

Het op paneel geschilderd werk stelt de tronende Maria met kind in een binnenkamer voor. De anonieme schilder baseerde zijn compositie op elementen van verschillende werken van Jan van Eyck en diens atelier, waaruit men moet concluderen dat hij minstens toegang had tot werkplaatstekeningen van de Brugse meester, en dat hij vermoedelijk zelfs een tijdje in zijn werkplaats in Brugge verbleef.