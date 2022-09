Museum Eperon d’Or topstuk rijker

De school ontving het diploma naar aanleiding van de deelname aan de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe.

Die Wereldtentoonstelling vond plaats aan de Heizel in Brussel en lokte 20 miljoen bezoekers. “De vakschool nam in de jaren ’30 onder de toenmalige directeur Vierstraete deel aan heel wat internationale tentoonstellingen, zoals in 1937 in Parijs, in 1938 in Den Haag en in Berlijn en New York was in 1939 aan de beurt”, verduidelijkt schepen Himpe.

“Er is een zeer nauwe band tussen Eperon d’Or en de toenmalige vakschool, die beide ooit hofleverancier waren. In het museum zijn al heel wat collectie- en archiefstukken van de vakschool en haar schoenopleiding aanwezig en deze schenking van Prizma Campus VTI, de opvolger van de vakschool, is een unieke aanvulling. Door de schenking kan het collectiestuk in optimale omstandigheden bewaard worden en later in tijdelijke tentoonstellingen aan het ruime publiek getoond worden”, besluit conservator Gertjan Remmerie.