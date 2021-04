Museum Eperon d’Or verwelkomt 70.000ste bezoeker

Op paasmaandag verwelkomde het Izegemse museum Eperon d’Or de 70.000ste bezoeker sinds de opening in juni 2017. De familie Broodcoorens uit Oudenaarde had de eer om een geschenk te ontvangen van schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“De paasvakantie met het familieaanbod belooft een schot in de roos te worden. Deze week alleen al hebben bijna 1.000 bezoekers gereserveerd voor de speciale Legoactiviteit. Daarom was het museum ook uitzonderlijk geopend op paasmaandag. Voor de tweede week van de vakantie kunnen nog enkele bezoeken gereserveerd worden”, aldus publieksmedewerker Lie Cauwelier.

“De bezoekers komen uit alle uithoeken van Vlaanderen, zoals de familie Broodcoorens die speciaal voor de Legoactiviteit in Eperon d’Or naar Izegem afzakte”, zegt schepen Kurt Himpe. “Ook de krokusvakantie was al een zeer groot succes en dat zijn opstekers voor het museum dat vorig jaar grotendeels gesloten was. Het uitgebreid familieaanbod werpt duidelijk vruchten af.”