Museum Koers toont rijke geschiedenis van Quick-step

In Koers, het museum over de wielersport in Roeselare, is vanaf zaterdag een tentoonstelling over het Quick-Step Cycling Team te zien. In 20 etappes maak je kennis met de rijke geschiedenis van wielerploeg.

Er zijn unieke interviews, topfietsen en trofeeën te zien die verwijzen naar de meer dan 800 UCI-wedstrijden die de ploeg won.

Het Quick-Step Cycling Team is een wereldploeg met vooral West-Vlaamse Roots. In 2002 verenigden team manager Patrick Lefevere en Frans De Cock – de vroegere CEO van UNILIN – hun krachten en werd het Quick-Stepteam geboren. Dries De Zaeytijd, Koers Roeselare: “Ze hadden in het verleden samengewerkt. Maar dat hun samenwerking in 2002 zou leiden tot zo’n succesverhaal, dat hadden ze niet beseft. Het zat van in het begin goed tussen beide heren en dat is tot op vandaag zo gebleven.”

Tussen de vaste collectie in Koers kun je truien, fietsen en foto’s terugvinden die verwijzen naar het succesrijke verhaal van de ploeg. En elke fiets heeft z’n verhaal. Je ziet onder meer de fiets waarmee Paulo Bettini de ronde van Lombardije won in 2006. “1 september dat jaar wordt hij wereldkampioen en een week later overlijdt z’n broer in een auto-ongeval. Enkele weken later is er de Ronde van Lombardije. Hij moet overtuigd worden om te starten. Hij wil opgeven, bijt door en wint. De overwinning draagt hij op aan z’n overleden broer."

Wie meer verhalen wil herbeleven, '20 years of passion, de geschiedenis van het Quick-Step cycling team' is vanaf zaterdag te zien in het museum Koers in Roeselare.