Gisteravond is de musical 1302 in avant-première gegaan in Kortrijk. Met de dagen die de Guldensporenslag voorafgaan, komt het middeleeuws verhaal tot leven.

100 acteurs en figuranten hebben zich maanden lang uit de naad gewerkt om het spektakelstuk te realiseren. Dat is nooit gezien in Kortrijk en op de eerste voorstelling met publiek kreeg de cast dan ook een staande ovatie. Jaak Lema, regisseur: "We zijn daar een half jaar tot een jaar heel intensief mee bezig geweest. En dan zie je acteurs echt boven zichzelf uitstijgen. We werken met een scène van 80 meter lang, een indrukwekkend decor, nieuwe muziek en tekst, 100 acteurs en figuranten in middeleeuwse kostuums, en een live-orkest."

De 14 voorstellingen van 1302 zijn allemaal uitverkocht.