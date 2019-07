Musical "In de schaduw van Napoleon" in Aalbeke

In het unieke kader van Houtimport Vandecasteele heeft de koninklijke harmonie Eendracht Aalbeke de musical In de schaduw van Napoleon opgevoerd. Het totaalspektakel is met een 80-koppig orkest, ondersteund door een koor van zo’n 100 zangers en zangeressen een huzarenstuk.

Maar regisseur Jef Mellemans en dirigent Aaron Eggermont hebben de Belgische première in goede banen geleid. Stefaan Vandenbroucke uit Tielt speelt de hoofdrol in de musical In de schaduw van Napoleon. Met in totaal 200 uitvoerders zorgt de koninklijke harmonie Eendracht Aalbeke voor een totaalspektakel in de unieke omgeving van Houtimport Vandecasteele. Bekijk het videoverslag hierboven.