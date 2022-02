Muurschildering Arno "beklad", politie onderzoekt

In Oostende hebben onbekenden op de gigantische muurschildering van Arno op het stadhuis een anarchistisch symbool getekend. Het gaat om een actie van 'De Stoete Ostendenoare'. De Stad Oostende is verontwaardigd. De politie start een onderzoek naar de daders.

Met de letter A in een cirkel willen de actievoerders afscheid nemen van zanger Arno die zwaar ziek is. "Met een dubbel gevoel", schrijft de actiegroep in een mededeling.

"Liever gewone charlatan gebleven"

"Met je laatste optredens in Oostende willen je vroegere stoete anarchistische matjes afscheid van je nemen. Spijtig genoeg met een dubbel gevoel. We willen je bedanken voor al het moois dat je gebracht heb, je prachtige liedjes vol passie en down to earth. We vinden het echter zo spijtig en pijnlijk dat, nu het einde nadert, je vervreemd ben van je roots. We hadden liever gehad dat je de gewone charlatan gebleven was", zegt 'De Stoete Ostendenoare' in een persbericht.

De actiegroep verwijst naar de titel van ereburger van Oostende die Arno kreeg en zijn ontvangst gisteren bij Koning Filip.

"Daarom hebben we vandaag je muurschildering aan het stadhuis wat bijgewerkt met Arno met de À van anarchist.en we gaan dit blijven doen zodat ze in Oostende je roots niet zouden vergeten", zegt 'De Stoete Ostendenoare'.

"Tenslotte: het ga je goed, Arno en nogmaals bedankt voor alles!", besluit de actiegroep.

Stad verontwaardigd; politie start onderzoek

Stad Oostende betreurt dat het eerbetoon aan de iconische zanger ontsierd wordt en veroordeelt de actie. De politie onderzoekt de zaak.

"In november 2020 schilderde kunstenares Helen Burr een prachtige mural met daarop een afbeelding van Arno op een zijgevel van het Stadhuis van Oostende", zegt de stad. "De muurschildering past in het street art festival The Crystal Ship en vormt een eerbetoon aan rockzanger Arno, een icoon in de Stad en Zee en ver daar buiten.

Gisterenavond vonden vandalen het spijtig genoeg nodig om dit kunstwerk te bekladden. In een mededeling werd dat vandalisme opgeëist door de actiegroep 'De Stoete Ostendenoare'. Ook een jaar terug ontsierden zij al dezelfde muurschildering door er een affiche op aan te brengen", aldus de mededeling van de stad Oostende.

"Wansmakelijk"

"Niet voor het eerst brengt ‘De stoeten Ostendenoare’ vernielingen aan op het openbaar domein in Oostende. De politie onderzoekt de zaak en zal een pv opstellen. We zijn trots op onze ereburger Arno, die uiteraard vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Als stadsbestuur veroordelen we deze wansmakelijke actie", aldus Burgemeester Bart Tommelein.

