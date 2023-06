Muurschildering fleurt voormalig hotel in Knokke op voor de sloop

In het najaar gaat hotel Le Rallye, langs de Bayauxlaan in het centrum van Knokke-Heist, helemaal tegen de vlakte. Op de site zullen vijf nieuwbouwappartementen neergepoot worden. In afwachting daarvan wilden de nieuwe eigenaars het gebouw nog even omtoveren tot een echte eyecatcher en deden daarvoor beroep op streetart kunstenaar Wietse. De Bruggeling maakte eerder al furore met reusachtige schilderwerken in binnen- en buitenland. Zo zijn er in zijn thuisstad tal van muurschilderingen te bewonderen, maar ook in onder meer Gent, Zeebrugge en Oostende nam hij al enkele gebouwen onder handen.