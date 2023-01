Muurschildering van ijsbeer in Zeebrugge geselecteerd voor werelds beste street art werk

De reusachtige ijsbeer in de Noordzeestraat in Zeebrugge is geselecteerd en maakt kans om werelds beste muurschilderij van 2022 te worden.

Street Art Cities is een organisatie die wereldijd op zoek gaat naar de populairste muurschildering van het afgelopen jaar. Na 12 maanden delen van 100 muurschilderingen elke maand, heeft Street Art Cities de ultieme "best of 2022" shortlist vrijgegeven. Die lijst bestaat uit 100 genomineerde kunstwerken in 92 steden in 30 landen en de reusachtige ijsbeer van Tuzq is daarbij.

De ijsbeer is te zien op een muur bij Pittman Seafoods in de Noordzeestraat in Zeebrugge. Tuzq One uit Antwerpen creëerde dit werk tijdens de tweede editie van het Brugs streetartfestival The Brigdes vorig jaar.