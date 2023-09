Muurschilderingen op bruggen A19 herdenken kettingbotsing van 2013

Het idee komt van de provinciegouverneur, het Agentschap Wegen en Verkeer, en krijgt steun van de burgemeesters van Wervik en Zonnebeke. Jamz Jameson: "In het begin dacht ik: ik ga de volledige brug aanpakken met de pilaren erbij, maar dat bleek technisch en logistiek tamelijk moeilijk. Toen dacht ik: waarom niet twee bruggen. Eigenlijk het gebied tussen Wervik en Zonnebeke. Ik vond het een hele eer om te mogen doen."

Wolken, maar ook opklaringen

De kettingbotsing van 3 december 2013 gebeurde door een plaatselijke muur van mist, tussen Wervik en Zonnebeke. Maar liefst 144 voertuigen waren bij het verkeersongeval betrokken, en dat in beide rijrichtingen. Er waren vier gewonden en helaas ook twee dodelijke slachtoffers. "Mist is heel mooi op zich, maar de uitbeelding is grijs met niet veel kleur in. En ik dacht: ik moet iets anders vinden. En toen dacht ik aan wolken. Bij een ongeluk heb je ook wolken. Van auto’s die botsen tot slippen krijg je een wolkeffect. Maar de opklaring vond ik interessant. De zon die er weer doorkomt."

De muurschilderijen herinneren niet alleen aan de gitzwarte dag in het verkeer, ze moeten chauffeurs ook in de toekomst aansporen om voorzichtiger te rijden in slechte weersomstandigheden.

