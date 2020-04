Muylle: 'Blijf de maatregelen strikt volgen'

De inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) controleert werkgevers op de naleving van de regels in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De inspectiedienst wordt momenteel volledig ingezet voor de controles op de noodzakelijke preventieve maatregelen. De inspectie kan zowel proactief optreden als na een klacht. Uit de cijfers die Groen-Kamerlid Evita Willaert heeft opgevraagd, blijkt dat de inspectiedienst TWW in de periode 23 maart-3 april 704 coronagerelateerde klachten heeft geregistreerd. De dienst voerde ook 750 controles op afstand uit waarbij telefonisch een checklist wordt overlopen. Bij 328 werkgevers werd ook een controle ter plaatse uitgevoerd. En daaruit blijkt dat 280 werkgevers niet in orde waren. 280 werkgevers kregen een waarschuwing, 52 werkgevers kregen een termijn opgelegd om zich in regel te stellen, 1 bedrijf kreeg een pv en 20 bedrijven werden op bevel gesloten.

"Men speelt met de gezondheid van alle werknemers door zo laks met de richtlijnen om te gaan", reageert Willaert. "Heel veel bedrijven respecteren de regels wel maar dreigen ook het slachtoffer te worden van zij die het niet ernstig nemen met de richtlijnen", zegt de Groen-politica. "Ons gedrag bepaalt hoe de curve gaat evolueren. Hoe strikter we de maatregelen volgen, hoe beter we maatregelen kunnen afbouwen. Maar er kunnen pas terug meer mensen aan de slag als dat in de veiligste omstandigheden kan gebeuren".

Nathalie Muylle: 'Gaan werken moet veilig gebeuren'

Minister van Economie Nathalie Muylle nuanceert de cijfers. In "De Ochtend" op Radio 1 benadrukte de CD&V-minister dat de controles ter plaatse gebeuren op basis van klachten of wanneer uit de checklist blijkt dat er een mogelijk probleem is. "We mogen niet de indruk wekken dat er in 85 procent van de bedrijven een probleem is", aldus Muylle. Muylle zelf heeft trouwens iets andere cijfers. Zij spreekt van 857 gecontroleerde bedrijven. Bij 424 bedrijven is men ter plaatse gegaan en daarbij zijn 341 inbreuken vastgesteld. In 21 gevallen werd het bedrijf gesloten. Volgens Muylle voeren veel bedrijven de preventiemaatregelen "met veel zorg" uit. "Maar de klachten zijn alarmerend en de resultaten van de controles zijn niet goed. Gaan werken is heel belangrijk maar dat moet wel veilig kunnen gebeuren. Ik roep alle werkgevers en werknemers op om absoluut de preventiemaatregelen zeer strikt in acht te nemen", aldus de CD&V-minister.

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt uit de cijfers net dat de bedrijven in grote mate de maatregelen respecteren. "Op een totaal van meer dan 200.000 bedrijven, werden een zeer beperkt aantal inbreuken vastgesteld. Er werd slechts 1 pv opgesteld en 20 bedrijven gesloten". Het VBO wijst er ook op dat de redenen waarom bepaalde werkgevers niet in orde zijn, erg uiteenlopend zijn. "De inspectie controleert onder meer het verstrekken van informatie en opleiding aan werknemers over de COVID-19 maatregelen, schoonmaakprogramma's, aandacht voor werknemers met symptomen, sociale voorzieningen, toepassing hygiënemaatregelen, verluchting lokalen en werkplaatsen, enzovoort." Ook het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ) nuanceert de cijfers en stelt dat heel wat kleine bedrijven het wel goed doen. De organisatie betreurt dat bedrijven "iets te snel aan de schandpaal worden genageld".

Lees ook: