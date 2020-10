Muylle na mislopen ministerpost: "Het doet pijn"

Nathalie Muylle (CD&V) heeft begrip voor de keuze van ministers die partijvoorzitter Joachim Coens heeft gemaakt, maar geeft toe dat ze graag nog een verlengstuk had gebreid aan haar eigen ministerschap.

Partijen die ministers aanduiden, het blijft vaak een moeilijke bevalling. Bij Groen zindert de manier waarop Kristof Calvo aan de kant werd geschoven, een kleine week nadien nog na. Maar ook bij CD&V is er volgens Muylle ruimte voor verbetering. Vooral de manier waarop ze moest vernemen dat er geen plaats meer was voor haar in de nieuwe regering, deed pijn.

Voorzitter Coens besliste immers Vincent Van Peteghem en Sammy Mahdi in de regering-De Croo te loodsen, maar ook de onbekende Annelies Verlinden. Op de radio zei Muylle dinsdag dat ze pas enkele minuten voor ze op het congres het woord nam, via een journalist besefte dat Verlinden minister zou worden. "Mijn stem sloeg over. Dat waren de moeilijkste tien minuten uit mijn leven. Ik zou liegen mocht ik zeggen dat het geen pijn doet."

Muylle steunt het trio en begrijpt de keuze van Coens. "Als een partij niet goed scoort in de peilingen en je kijkt naar (verkiezingsjaar) 2024 en daarbij horende regionale spreiding, dan moet je een beslissing nemen. Moest ik ceo zijn, ik zou dezelfde beslissing nemen", geeft de ex-minister toe.

Oproep

Maar op menselijk vlak zou een gesprek op voorhand een goede zaak zijn, vindt ze. Muylle en Coens hebben mekaar vorige week al even gesproken en vanmiddag staat een nieuwe babbel geprogrammeerd. Ze lanceert daarbij een oproep om hardwerkende parlementsleden te blijven valoriseren, al komen twee van de drie CD&V-ministers wel uit het parlement, in het geval van Mahdi weliswaar sinds kort.

Muylle moet nog nadenken over de vraag of ze opnieuw schepen wordt in Roeselare.

