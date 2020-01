Mu.ZEE stelt waarnemend directeur aan

In het najaar 2019 ging Mu.ZEE op zoek naar een algemeen directeur. De procedure heeft niet geleid tot een kandidaat die beantwoordde aan het profiel. In afwachting van de aanstelling van een definitieve directeur is Dominique Savelkoul aangesteld als waarnemend directeur. Een taak die schepen van cultuur Bart Plasschaert tot nu toe op zich nam.

Ervaring in cultuur- en bedrijfswereld

Dominique Savelkoul (°1963) is geen onbekende in de culturele wereld. Na haar studies Geschiedenis aan de KU Leuven en een managementopleiding aan de Vlerick School in Gent belandde ze op diverse directeursfuncties. Niet alleen in de culturele wereld maar ook in de bedrijfswereld. Zo was ze ondermeer aan de slag bij het Festival van Vlaanderen Gent-Brussel, The London Philharmonic Orchestra, The National Gallery in Londen en de RuhrTriennale in Duitsland.

In 2011 werd ze transitiemanager voor de fusie van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera. Meer recent oefende ze dezelfde functie uit voor de fusie van de drie kunstensteunpunten (Vlaams Theaterinstituut, Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst en Muziekcentrum Vlaanderen).

Tot vorig jaar maakte ze deel uit van het Kabinet Sven Gatz waar ze als adviseur Kunsten/Buitenlandse Zaken werkte.