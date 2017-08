Muziek, gastronomie en mode op WECANDANCE

Zeebrugge daverde dit weekend op de beats van WECANDANCE. Het strand was het ideale decor voor 'Desert Dreams'. Het thema van dit belevingsfeest. Naast de muziek zet het festival ook in op 'food and fashion'. Ideaal voor festivalgangers die op zoek zijn naar wat exclusiefs.

In de zomer vindt er zowat in iedere weide in Vlaanderen een festival plaats. Maar WECANDANCE wil net dat tikje anders zijn. Het feest op het strand van Zeebrugge tracht zich van de rest van het zomerse aanbod te onderscheiden door meer in te zetten op eten. Zo serveert topchef Sergio Herman opnieuw gastronomische hapjes. Ook mode is een belangrijk onderdeel van het festival. De bezoekers worden aangespoord om zich te verkleden in het thema 'Desert Dreams' en het strand is omgetoverd tot één groot sprookjesdecor met exotische tenten en kleurrijke mannequins. Ook modemerk H&M heeft er zijn eigen podium.

WECANDANCE gaat vandaag zijn laatste dag in. De organisatie hoopt op 25.000 bezoekers.