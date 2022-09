Muziekacademie Menen krijgt nieuwe vleugel

De Academie voor Muziek en Woord barst uit zijn voegen. Door het toegenomen aantal leerlingen en een grotere diversiteit aan opleidingen groeide de nood aan bijkomende ruime en polyvalente klaslokalen, alsook aan een aangepaste zaal voor toonmomenten en activiteiten.

De nieuwe vleugel zal in de toekomst dienst doen als nieuwe hoofdingang. Stad Menen investeert hiermee voor 750.000 euro in de infrastructuur en werking van de academie. De werken moeten rond zijn tegen het einde van het huidige academiejaar, uiterlijk september 2023. Griet Vanryckegem, schepen van Kunstonderwijs: “Ik ben zeer tevreden dat we met deze realisatie kunnen anticiperen op het succes, de bijhorende groei én de verdere uitbouw van ons zeer waardevol, stedelijk kunstonderwijs. Dit is voor alle betrokkenen: leerlingen, leerkrachten, directie… een flinke stap voorwaarts.”