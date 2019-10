Muziekgroep Portland is het slachtoffer geworden van een diefstal, gisteren in het Oblatenauditorium in Waregem.

Portland had er net een try-out opzitten voor hun eerste cd-releaseconcert in de AB toen ze de onaangename ontdekking deden. In hun loge stelden de bandleden vast dat er een laptop, een iPhone en een portefeuille waren verdwenen. Op basis van camerabeelden probeert de politie te achterhalen wie achter de diefstal zit. Portland is een indie-dreampop-band, winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel in 2018. Ze stonden dit jaar nog op Rock Werchter en Pukkelpop.