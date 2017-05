Muziekproject Crossing Music uit Oostende wint Koningin Mathildeprijs 2017

Nadien zetten ze die liedjes samen met kunstenaars om in beelden. Watermusic krijgt als winnaar 10.000 euro. Het Koningin Mathildefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt sinds 2000 initiatieven over het thema "kwetsbaarheid van kinderen en jongeren". Dit jaar koos het fonds het thema "Music Connects" voor zijn projectoproep. "Muziek is voor jongeren een universele taal die ze graag met elkaar spreken", zegt Sabine Deboosere van de Koning Boudewijnstichting. "Voor jongeren, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, is muziek de ideale taal om andere jongeren te ontmoeten en een manier om zichzelf te versterken, zich te engageren en zich goed te voelen."

Dit was de invalshoek van de projectoproep "Music Connects". Er kwamen meer dan 120 kandidaatsdossiers binnen. Na de selectie door een jury van experts kregen 23 projecten samen 150.000 euro. "Alle ondersteunde initiatieven slagen erin om banden te smeden tussen meisjes en jongens uit verschillende werelden en dit rond muzikale projecten: gemengde ateliers van kinderen met en zonder beperking, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ondersteund door Belgische mentors, rockgroepen met jonge muzikanten en geplaatste jongeren", aldus Deboosere. Watermusic werd de laureaat van de Koningin Mathildeprijs.

De jury, samengesteld uit leerlingen uit Court-Saint-Etienne en Leuven, was gecharmeerd door "het eenvoudige en toegankelijke concept" van Watermusic, met kinderliedjes uit de eigen cultuur van kinderen. "Het culturele aspect versterkt de ontmoeting en de interactie tussen de jongeren. Kinderen die net in België zijn aangekomen, kunnen op die manier snel vrienden maken. Een initiatief dat anderen kan inspireren", aldus de jury. De prijs werd donderdag uitgereikt in het Koninklijk Paleis in Brussel door koningin Mathilde.